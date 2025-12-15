UNDER invite PACT (Joachim Pastor, Joris Delacroix, Teho), LEBLANC & more Warehouse Nantes

UNDER invite PACT (Joachim Pastor, Joris Delacroix, Teho), LEBLANC & more 13 et 14 février 2026 Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 19,99 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-13T23:30:00+01:00 – 2026-02-13T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-14T00:00:00+01:00 – 2026-02-14T06:30:00+01:00

UNDER revient au Warehouse pour une nouvelle expérience sensorielle entre Afro House et Melodic Techno. Pour cette édition exceptionnelle, trois figures majeures de la scène électronique française, Joachim Pastor, Joris Delacroix et Teho, unissent leurs univers pour présenter PACT, leur nouveau projet live.

Né de la fusion de leurs univers respectifs, PACT repousse les frontières entre artistes et public. Sur scène, le trio compose un live exclusif où les harmonies baroques de Joachim Pastor, le groove solaire de Joris Delacroix et les montées enivrantes de Teho se rencontrent dans un dialogue vibrant. Une véritable co-création, où le public devient acteur grâce à des machines interactives développées spécialement pour le projet.

Leblanc rejoindra la soirée avec son univers à la croisée de la techno mélodique et de la musique symphonique. Pianiste depuis l’enfance, il crée des sets puissants et cinématiques, soutenus par des artistes comme Anyma, Argy ou Adriatique.

La soirée sera sublimée par une scénographie immersive, un nouveau light et video show, et des sets de Quentin Schneider et Piazza, qui prolongeront cette nuit unique entre émotions, mélodies et puissance club.

Une édition immersive et élégante d’UNDER, où la musique électronique reprend toute sa dimension artistique et émotionnelle.

—

En partenariat avec Fun Radio Atlantique

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

