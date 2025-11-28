UNDER INVITE RIVO WAREHOUSE Nantes

UNDER INVITE RIVO WAREHOUSE Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 19:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Propulsé sous les projecteurs grâce à son remix viral de “You & Me” de Disclosure, devenu un véritable phénomène avec plus de 3,5 milliards de vues sur TikTok, Rivo incarne la nouvelle génération de producteurs électro-pop français. Ce succès fulgurant a conduit Disclosure à cosigner officiellement le titre.Autodidacte, inspiré par CamelPhat, Anyma ou encore Rufus Du Sol, Rivo séduit par des productions mêlant Afro House, Melodic Techno et textures pop, à la fois planantes et percussives. Des morceaux comme “Last Night”, “Stay Here” ou ses collaborations avec Armin van Buuren et Adriatique cumulent aujourd’hui plus de 60 millions de streams et plus de 10 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify.Déjà présent sur les plus grandes scènes du monde : Tomorrowland, Ibiza (résident chez UNVRS avec Eric Prydz), Paris, Londres, Madrid, Dubaï, il débarque à Nantes au Warehouse le vendredi 28 novembre 2025 pour un show à ne pas manquer.ROOM1??RIVOPIAZZAFEM B2B QUENTIN SCHNEIDER – Birthday SetELIASZ B2B VERDUN ROOM2??SOLEA RESIDENCYMIBMAHINALUKA B2B MATÉVidéoInfos Pratiques :? Concerts (avant 00h00)- Moins de 16 ans : accès autorisé uniquement si accompagné·e d’un parent ou représentant légal.- Moins de 18 ans : Les mineur·es de 16 à 17 ans peuvent accéder aux concerts à condition d’être accompagnés d’une personne majeure.Une pièce d’identité physique est obligatoire pour chaque personne, quel que soit son âge.

WAREHOUSE Nantes 44200