UNDER présente RIVO @ Warehouse Nantes @Warehouse Nantes – 19€ Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 23:30 – 23:59

La résidence UNDER est de retour, et pour l’occasion, elle invite l’étoile montante de l’électro française : RIVO ! Révélé par son remix de “You & Me” de Disclosure, devenu un phénomène mondial avec plus de 3,5 milliards de vues sur TikTok, Rivo incarne la relève de l’électro-pop française. Un succès fulgurant qui a poussé Disclosure à cosigner officiellement le titre. Autodidacte et influencé par des artistes comme CamelPhat, Anyma ou Rufus Du Sol, il façonne un son singulier mêlant Afro House, Melodic Techno et textures pop, entre envolées planantes et beats percussifs. Ses titres “Last Night”, “Stay Here” ou encore ses collaborations avec Armin van Buuren et Adriatique cumulent plus de 60 millions de streams et lui valent aujourd’hui plus de 10 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Déjà passé par Tomorrowland, Ibiza, Londres ou Dubaï, Rivo posera ses valises au Warehouse le vendredi 28 novembre 2025 pour une date unique à Nantes. ????????????????-???????? ROOM 1 : RIVO, FEM B2B QUENTIN SCHNEIDER (Birthday Set), ELIASZ B2B VERDUN ROOM 2 : SOLEA RESIDENCY, MIB, MAHINA, LUKA B2B MATÉ

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30