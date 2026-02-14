UNDERGANG + CORPUS OFFAL + GLASSBONE, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

UNDERGANG + CORPUS OFFAL + GLASSBONE Jeudi 23 avril, 19h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

18€ en prévente | 20€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T19:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T19:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00

Sonic Mass présente : UNDERGANG (DK) + CORPUS OFFAL (USA) + GLASSBONE à Saint-Ouen, Mains D’Œuvres

✦ Undergang (Death Metal – Copenhague, Danemark)

✦ Corpus Offal (Death Metal – Austin, USA)

✦ Glassbone (Hardcore/Death Metal- Paris)

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/sonic-mass-booking/evenements/undergang-corpus-offal-paris »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1406500954445363/ »}] [{« link »: « https://undergang.bandcamp.com »}, {« link »: « https://20buckspin.bandcamp.com/album/corpus-offal »}, {« link »: « https://glassbonedeath.bandcamp.com/album/deaf-to-suffering-ep »}]

Sonic Mass présente : UNDERGANG (DK) + CORPUS OFFAL (USA) + GLASSBONE Salle de concert Death Metal