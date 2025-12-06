Underground Therapy 4 avec l’association U’Know Event Cave à Musique Mâcon

Underground Therapy 4 avec l’association U’Know Event

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 12 EUR

Début : 2025-12-06 22:00:00

fin : 2025-12-06 05:00:00

2025-12-06

En partenariat avec U’KnowEvent Underground Therapy 4

Avec Pouvantail + A.N.T.H14 + Daft Plouk + Foussy + 1Fam+ Live surprise !

Pouvantail

Buffières (Industrial Acid Tekno)

Apprenti-sorcier, artisan voyageur de la Tekno de forêt primaire aux bunkers post-soviétiques. Collectionneur de kicks sourds de Berlin-Est, des Breakbeats anglo-saxons, des séquences d’Acid des sous-bois du Clunisois et de voix d’outre-tombe. Pouvantail, t’emporte pour un voyage sonore bariolé. Bref, prends ton passeport !

A.N.T.H14

Chalon sur Saône (techno)

A.N.T.H14 propose des performances immersives, entre énergie rave, textures industrielles, mélodies sombres et voix hybrides. Son live, entièrement produit par ses soins, évolue en permanence et repousse les frontières entre émotion et puissance sonore. En pleine émergence sur la scène underground, A.N.T.H14 s’inscrit dans une nouvelle génération d’artistes live techno en France.

Daft Plouk

Lyon (prog tekno 120 140 bpm)

Daft et Plouk se rencontrèrent en une journée de printemps radieux et sous un soleil de free party.

Tout de suite ils se mirent à communiquer à base de gros kick bass, de pad, de synthé et de rythmiques groovy à souhait.

FOUSSY

France (Hybride Mental)

Dans un monde où les frontières de la musique électronique s’étendent sans limites, Foussy vise à créer une nouvelle expérience musicale. Mélangeant les influences du Rock Prog, de la musique psychédélique, de la Bass Music et de la Techno, son projet vise à créer un nouveau type de musique hybride.

1FAM

Paris (Psy Tribe)

1FAM, est un compositeur aux influences variées, mêlant acid, mental, trance et bien d’autres. Un mélange entre rythmes colorés et mélodies distordues qui vous entrainera dans une danse effrénée. .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69

