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UNDERTONE: Quiz spécial films d’horreur Cinéma Le Félix Labouheyre

vendredi 2 octobre 2026 · Cinéma Le Félix · Labouheyre

UNDERTONE: Quiz spécial films d’horreur Cinéma Le Félix Labouheyre

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Le Félix
Adresse
2 rue de l'hôtel de ville
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif
4.5 4.5 5.5 Tarif réduit

Labouheyre

UNDERTONE: Quiz spécial films d’horreur

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02 22:30:00

Date(s) :
2026-10-02

Participez au Quiz audio spécial film d’horreur en avant
séance et gagnez une place de ciné, en plus de tout
notre respect !
Participez au Quiz audio spécial film d’horreur en avant
séance et gagnez une place de ciné, en plus de tout
notre respect !   .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68  cinema.labouheyre@gmail.com

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English : UNDERTONE: Quiz spécial films d’horreur

Take part in the special horror movie audio quiz before
the show and win a movie ticket—plus all
our respect!

L’événement UNDERTONE: Quiz spécial films d’horreur Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cœur Haute Lande

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