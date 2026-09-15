UNDERTONE: Quiz spécial films d’horreur Cinéma Le Félix Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

UNDERTONE: Quiz spécial films d’horreur

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 21:00:00

fin : 2026-10-02 22:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Participez au Quiz audio spécial film d’horreur en avant

séance et gagnez une place de ciné, en plus de tout

notre respect !

Participez au Quiz audio spécial film d’horreur en avant

séance et gagnez une place de ciné, en plus de tout

notre respect ! .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : UNDERTONE: Quiz spécial films d’horreur

Take part in the special horror movie audio quiz before

the show and win a movie ticket—plus all

our respect!

L’événement UNDERTONE: Quiz spécial films d’horreur Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cœur Haute Lande