UNDERTONE: Quiz spécial films d’horreur Cinéma Le Félix Labouheyre
vendredi 2 octobre 2026 · Cinéma Le Félix · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
UNDERTONE: Quiz spécial films d’horreur
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02 22:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Participez au Quiz audio spécial film d’horreur en avant
séance et gagnez une place de ciné, en plus de tout
notre respect !
Participez au Quiz audio spécial film d’horreur en avant
séance et gagnez une place de ciné, en plus de tout
notre respect ! .
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : UNDERTONE: Quiz spécial films d’horreur
Take part in the special horror movie audio quiz before
the show and win a movie ticket—plus all
our respect!
L’événement UNDERTONE: Quiz spécial films d’horreur Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cœur Haute Lande
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