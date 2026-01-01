UNDONE

Ferrals-les-Corbières Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 21:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Compagnie Portes Sud (11)

Instinctive et magnétique, la danse de Loriane Wagner nous emporte dans un monde où il n’est plus besoin de mots pour se comprendre. Undone s’intéresse à ce qui se joue au sein d’un couple, cet espace de fragilité, de symbiose ou de contraste, qui est par définition non-accompli , puisque toujours en train de se faire, de se construire, d’évoluer au fil du temps. Une danse enivrante, un hymne à l’amour dans ce qu’il a de plus juste et de plus sincère.

Sur réservation

Durée 50 min

A partir de 8 ans.

Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 03 35 billetterie@ccrlcm.fr

English :

Undone

Compagnie Portes Sud (11)

Instinctive and magnetic, Loriane Wagner?s dance takes us into a world where words are no longer needed to understand each other. Undone looks at what goes on within a couple, that space of fragility, symbiosis or contrast, which is by definition unfulfilled , since it is always in the process of being made, constructed and evolving over time. An intoxicating dance, a hymn to love at its most just and sincere.

Book in advance

Running time: 50 min

Ages 8 and up.

German :

Undone

South Portes Company (11)

Der instinktive und magnetische Tanz von Loriane Wagner entführt uns in eine Welt, in der es keine Worte mehr braucht, um sich zu verstehen. Undone interessiert sich für das, was sich innerhalb eines Paares abspielt, dieser Raum der Zerbrechlichkeit, der Symbiose oder des Kontrastes, der per Definition unerfüllt ist, da er immer im Begriff ist, sich zu bilden, aufzubauen und sich im Laufe der Zeit zu entwickeln. Ein berauschender Tanz, eine Hymne an die Liebe in ihrer gerechtesten und aufrichtigsten Form.

Auf Reservierung

Dauer: 50 Min

Ab 8 Jahren.

Italiano :

Disfatto

Compagnie Portes Sud (11)

Istintiva e magnetica, la danza di Loriane Wagner ci porta in un mondo in cui le parole non sono più necessarie per capirsi. Undone è interessato a ciò che accade all’interno di una coppia, quello spazio di fragilità, simbiosi o contrasto, che è per definizione incompiuto , poiché è sempre in fase di realizzazione, di costruzione, di evoluzione nel tempo. Una danza inebriante, un inno all’amore più vero e sincero.

Solo su prenotazione

Durata: 50 minuti

A partire dagli 8 anni.

Espanol :

Deshecho

Compagnie Portes Sud (11)

Instintiva y magnética, la danza de Loriane Wagner nos transporta a un mundo en el que las palabras ya no son necesarias para entenderse. Undone se interesa por lo que ocurre dentro de una pareja, ese espacio de fragilidad, simbiosis o contraste, que es por definición insatisfecho , ya que siempre está en proceso de hacerse, de construirse, de evolucionar con el tiempo. Una danza embriagadora, un himno al amor en su estado más verdadero y sincero.

Sólo con reserva previa

Duración: 50 minutos

A partir de 8 años.

