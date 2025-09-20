Une abbaye cachée dans une ferme ! Prieuré de Grandmont – Fontblanche Genouilly

Réservations sur le lien fourni ; départ de la visite dès qu’un groupe est constitué. Durée : 30 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Prieuré de Grandmont – Fontblanche Grandmont 18310 Genouilly Genouilly 18310 Cher Centre-Val de Loire http://www.grandmont.org Cet ancien prieuré du XIIe siècle appartenait à l'Ordre de Grandmont qui a connu un grand rayonnement (150 maisons en France) avant sa dissolution en 1787.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/FhRpujZ-j2c »}] Cet ancien prieuré du XIIe siècle appartenait à l’Ordre de Grandmont qui a connu un grand rayonnement (150 maisons en France) avant sa dissolution en 1787.

Le prieuré est déserté au début du XVIe siècle et devient le centre d’une exploitation agricole, ce qui en modifie l’aspect mais le sauve de l’abandon et de la ruine si bien qu’il est déclaré Bien National en 1791.

Il est repris par Michel Huet, qui engage dès les années 1960 d’importants travaux de restauration aboutissant à son classement comme monument historique en 1980.

On peut y visiter le dortoir des moines (très belles fenêtres romanes), la salle capitulaire, et la chapelle dont la voûte en berceau brisé est intacte. En venant de Genouilly, environ 1km 5 après l’étang des Sceps, après avoir dépassé le petit panneau « Grandmont », et après avoir passé un petit pont, tourner à droite dans le virage après les bâtiments de ferme. Stationner sur le parking prévu à cet effet en bordure de route. En venant de Maray ou de Châtres, tourner à gauche avant ces mêmes bâtiments.

Venez découvrir la chapelle romane, la salle capitulaire à arcades, le dortoir des moines, ses douze fenêtres et le mystérieux passage des morts. Visite effectuée par les descendants de Michel Huet.

©Philippe Dewost