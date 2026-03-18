Une Abbaye, plusieurs vies les Métiers d’Art au fil des usages Tuffé Tuffé Val de la Chéronne
Une Abbaye, plusieurs vies les Métiers d’Art au fil des usages Tuffé Tuffé Val de la Chéronne samedi 11 avril 2026.
Une Abbaye, plusieurs vies les Métiers d’Art au fil des usages
Tuffé 2 allée Sylvia Jakubowicz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Découvrez les coulisses des métiers d’art dans le cadre historique de l’abbaye de Tuffé. Sous le thème Coeurs à l’ouvrage , cette édition 2026 célèbre le lien entre patrimoine vivant et savoir-faire d’exception.
Sous le thème Cœurs à l’ouvrage venez découvrir comment l’artisanat d’art redonne vie à l’histoire au fil des siècles.
Au programme rencontre avec 6 métiers d’art en déambulation libre. Échangez avec des passionnés et découvrez leurs gestes et savoir-faire tout en explorant les différents espaces de l’abbaye de Tuffé et ses jardins. .
Tuffé 2 allée Sylvia Jakubowicz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 44 32 17 56 amis.abbaye.tuffe@orange.fr
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English :
Take a behind-the-scenes look at craftsmanship in the historic setting of Tuffé Abbey. Under the theme Coeurs à l’ouvrage , this 2026 edition celebrates the link between living heritage and exceptional know-how.
L’événement Une Abbaye, plusieurs vies les Métiers d’Art au fil des usages Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT72