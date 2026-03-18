Une Abbaye, plusieurs vies les Métiers d’Art au fil des usages Tuffé Tuffé Val de la Chéronne

Une Abbaye, plusieurs vies les Métiers d’Art au fil des usages

Tuffé 2 allée Sylvia Jakubowicz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez les coulisses des métiers d’art dans le cadre historique de l’abbaye de Tuffé. Sous le thème Coeurs à l’ouvrage , cette édition 2026 célèbre le lien entre patrimoine vivant et savoir-faire d’exception.

Sous le thème Cœurs à l’ouvrage venez découvrir comment l’artisanat d’art redonne vie à l’histoire au fil des siècles.

Au programme rencontre avec 6 métiers d’art en déambulation libre. Échangez avec des passionnés et découvrez leurs gestes et savoir-faire tout en explorant les différents espaces de l’abbaye de Tuffé et ses jardins. .

Tuffé 2 allée Sylvia Jakubowicz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 44 32 17 56 amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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English :

Take a behind-the-scenes look at craftsmanship in the historic setting of Tuffé Abbey. Under the theme Coeurs à l’ouvrage , this 2026 edition celebrates the link between living heritage and exceptional know-how.

L’événement Une Abbaye, plusieurs vies les Métiers d’Art au fil des usages Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT72