UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ACCESSIBLE À TOUS

salle des mille clubs Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-02 2026-02-09

Le Groupement d’Employeur Activité Physique Adaptée propose des activités sportives spécifiquement conçues afin que chacun puisse bouger et progresser à son rythme.

Encadrées par des professionnels, les séances sont réalisées en toute sécurité et dans une atmosphère

bienveillante. Elles contribuent au développement de la motricité, renforcent la confiance en soi et

offrent le plaisir de pratiquer une activité accessible à tous.

Ouvert aux séniors +60 ans Gratuit.

Sur inscription auprès d’Inès Donnet au 06 74 22 21 06.

Lieu salle des mille clubs. .

salle des mille clubs Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 22 21 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ACCESSIBLE À TOUS

L’événement UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ACCESSIBLE À TOUS Arès a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme d’Arès