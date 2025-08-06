Une affaire de famille Théâtre de Pertuis Pertuis

Une affaire de famille

Vendredi 6 mars 2026 de 20h30 à 21h45. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Yves Pujol a le sang chaud, qu’on se le dise !

Il débarque sur scène avec sa famille, une famille très proche,

trop proche… ?

Ils sont tous là, le restaurateur véreux, la cagole pittoresque,

l’adjoint au maire très imprégné…par ses fonctions, le directeur

de maison de retraite tellement honnête…des Toulonnais quoi…



Yves PUJOL est un humoriste qui tient ses promesses,

tellement drôle ! Allez y, vous allez l’adorer et vous aurez envie

de l’adopter ! Eric Carrière Les Chevaliers du Fiel .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

Yves Pujol is a hot-blooded character!

German :

Yves Pujol ist heißblütig, das kann man sich merken!

Italiano :

Yves Pujol è un personaggio focoso, ammettiamolo!

Espanol :

Yves Pujol es un personaje de sangre caliente, reconozcámoslo

