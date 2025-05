UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE – Naussac-Fontanes, 6 juin 2025 18:00, Naussac-Fontanes.

Dans le cadre de la Semaine Nationale de Prévention du Diabète, il sera proposé une soirée d’échange « Vers une alimentation équilibrée » animée par la diététicienne Mélissa FERREIRA.

English :

As part of the Semaine Nationale de Prévention du Diabète (National Diabetes Prevention Week), a discussion evening entitled « Towards a balanced diet » will be hosted by dietician Mélissa FERREIRA.

German :

Im Rahmen der Nationalen Diabetespräventionswoche wird ein Gesprächsabend « Auf dem Weg zu einer ausgewogenen Ernährung » angeboten, der von der Ernährungsberaterin Mélissa FERREIRA geleitet wird.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana Nazionale per la Prevenzione del Diabete, una serata di discussione dal titolo « Verso una dieta equilibrata » sarà tenuta dalla dietista Mélissa FERREIRA.

Espanol :

En el marco de la Semana Nacional de Prevención de la Diabetes, la dietista Mélissa FERREIRA ofrecerá una velada de debate titulada « Hacia una alimentación equilibrada ».

