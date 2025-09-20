Une ancienne carrière devenue réserve naturelle nationale Réserve Naturelle de Hettange-Grande Soetrich

Une ancienne carrière devenue réserve naturelle nationale 20 et 21 septembre Réserve Naturelle de Hettange-Grande Moselle

Prévoir de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Suivez le guide dans un parcours d’un kilomètre au cœur du début du Jurassique : l’Hettangien. Laissez les fossiles vous conter les temps anciens, lorsque la mer recouvrait encore la région…

Réserve Naturelle de Hettange-Grande 1 allée Renevier, 57330 Hettange-Grande Soetrich 57330 Cité d’Hettange Moselle Grand Est 06 75 50 63 57 Pionnière en Lorraine, la RNN d’Hettange-Grande a été créée le 4 avril 1985 par décret du Premier ministre, afin de protéger un patrimoine géologique de valeur internationale. Elle est actuellement l’une des 14 réserves naturelles nationales en France, et la seule en Lorraine fondée sur ce critère. Située sur l’ancienne carrière de Gries, elle couvre une superficie de 6,1 hectares et bénéficie du statut de protection le plus élevé du territoire français, afin de préserver ses spécificités géologiques ainsi que ses milieux naturels remarquables. Gare et parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

