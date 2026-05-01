Une après-midi à Blérancourt Blérancourt
Une après-midi à Blérancourt Blérancourt samedi 30 mai 2026.
Blérancourt
Une après-midi à Blérancourt
2 Rue de la Chouette Blérancourt Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Une après-midi à Blérancourt
De 14h à 15h15 conférence de Charles-Eloi Vial La bibliothèque nationale de France, aux sources de la Révolution française dans la Maison de Saint-Just.
De 15h30 à 16h30 visite-promenade de Bernard Vinot Blérancourt et ses monuments . Pour cela, rendez-vous devant la maison de Saint-Just.
Gratuit.
Maison Saint-Just 2 rue de la Chouette, Blérancourt
Une après-midi à Blérancourt
De 14h à 15h15 conférence de Charles-Eloi Vial La bibliothèque nationale de France, aux sources de la Révolution française dans la Maison de Saint-Just.
De 15h30 à 16h30 visite-promenade de Bernard Vinot Blérancourt et ses monuments . Pour cela, rendez-vous devant la maison de Saint-Just.
Gratuit.
Maison Saint-Just 2 rue de la Chouette, Blérancourt .
2 Rue de la Chouette Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 39 72 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An afternoon in Blérancourt
2 3.15pm: Charles-Eloi Vial’s lecture La bibliothèque nationale de France, aux sources de la Révolution française in the Maison de Saint-Just.
From 3.30pm to 4.30pm: Bernard Vinot’s walking tour of Blérancourt and its monuments . Meet in front of the Maison de Saint-Just.
Free admission.
Maison Saint-Just: 2 rue de la Chouette, Blérancourt
L’événement Une après-midi à Blérancourt Blérancourt a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cœur de Picard