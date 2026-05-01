Blérancourt

Une après-midi à Blérancourt

2 Rue de la Chouette Blérancourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une après-midi à Blérancourt

De 14h à 15h15 conférence de Charles-Eloi Vial La bibliothèque nationale de France, aux sources de la Révolution française dans la Maison de Saint-Just.

De 15h30 à 16h30 visite-promenade de Bernard Vinot Blérancourt et ses monuments . Pour cela, rendez-vous devant la maison de Saint-Just.

Gratuit.

Maison Saint-Just 2 rue de la Chouette, Blérancourt

Une après-midi à Blérancourt

De 14h à 15h15 conférence de Charles-Eloi Vial La bibliothèque nationale de France, aux sources de la Révolution française dans la Maison de Saint-Just.

De 15h30 à 16h30 visite-promenade de Bernard Vinot Blérancourt et ses monuments . Pour cela, rendez-vous devant la maison de Saint-Just.

Gratuit.

Maison Saint-Just 2 rue de la Chouette, Blérancourt .

2 Rue de la Chouette Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 39 72 17

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English :

An afternoon in Blérancourt

2 3.15pm: Charles-Eloi Vial’s lecture La bibliothèque nationale de France, aux sources de la Révolution française in the Maison de Saint-Just.

From 3.30pm to 4.30pm: Bernard Vinot’s walking tour of Blérancourt and its monuments . Meet in front of the Maison de Saint-Just.

Free admission.

Maison Saint-Just: 2 rue de la Chouette, Blérancourt

L’événement Une après-midi à Blérancourt Blérancourt a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cœur de Picard