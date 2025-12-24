Une après-midi à Flagey, Ferme Courbet Flagey

Une après-midi à Flagey

Ferme Courbet 28 grande rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-02-01

Avec l’Association 4P, orgue de Barbarie

Dans l’esprit des rencontres familiales et conviviales que la famille Courbet pouvait passer à Flagey ou Ornans, et qui ont largement influencé Gustave Courbet pour son Après-dînée à Ornans (conservée au Palais des Beaux-Arts de Lille), venez passer un moment agréable au chaud dans le Café de Juliette. .

Ferme Courbet 28 grande rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr

