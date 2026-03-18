Une après-midi à la serre La Serre Symbiose Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 14:00 – 17:00

Gratuit : oui gratuit Activité de certaines structures sur inscription – c’est indiqué sur les affiches quand cela est nécessaire ou appeler ECOS au 02 53 78 22 38. Tout public

Tous les mercredis entre 14h et 17h, venez visiter la serre Symbiose sur le toit d’un immeuble au coeur de quartier mais aussi participer aux activitésproposées par les structures du quartier et l’association ECOS.Activités gratuites parfois sur inscription (indiquée sur les affiches).Retrouvez les programmations mensuelles sur notre site internet mais aussi en pied d’immeuble !Pour plus d’informations, contacter l’association ECOS au 02 43 78 22 38.(pas de WC sur place)

La Serre Symbiose Nantes 44300



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