Une après-midi autour du Patrimoine à la Maison du département – Saint-Céré Maison du Département Saint-Céré

Une après-midi autour du Patrimoine à la Maison du département – Saint-Céré Samedi 20 septembre, 14h00 Maison du Département Lot
Gratuit. Renseignements auprès du Département du Lot.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
️ Après-midi patrimoine à Saint-Laurent-les-Tours
Le Département du Lot vous invite à un après-midi placé sous le signe du patrimoine.
Au programme :
- Exposition sur l’histoire de Saint-Laurent-les-Tours
- Conférence avec Étienne Lallau sur le castrum de Saint-Laurent-les-Tours, en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire
- Espace d’animation et jeux
- Découverte des missions et métiers de la Maison du Département
Visite du magasin de la Bibliothèque Départementale et de l’architecture extérieure
Maison du Département 284 Avenue Robert Destic, 46400 Saint-Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie https://lot.fr/
Journées européennes du patrimoine 2025
© PAH Cauvaldor