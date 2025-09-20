Une après-midi autour du Patrimoine à la Maison du département – Saint-Céré Maison du Département Saint-Céré

Gratuit. Renseignements auprès du Département du Lot.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

️ Après-midi patrimoine à Saint-Laurent-les-Tours

Le Département du Lot vous invite à un après-midi placé sous le signe du patrimoine.

Au programme :

Exposition sur l’histoire de Saint-Laurent-les-Tours

Conférence avec Étienne Lallau sur le castrum de Saint-Laurent-les-Tours, en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire

Espace d’animation et jeux

Découverte des missions et métiers de la Maison du Département

Visite du magasin de la Bibliothèque Départementale et de l’architecture extérieure

Maison du Département 284 Avenue Robert Destic, 46400 Saint-Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie https://lot.fr/

