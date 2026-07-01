Une après-midi de contes pleine d’émotions pour la Nuit des Bibliothèques !, Médiathèque « La Tourelle « Aubers, Aubers

Informations pratiques

Une après-midi de contes pleine d’émotions pour la Nuit des Bibliothèques ! Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque « La Tourelle « Aubers Nord

Entrée gratuite, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des Bibliothèques qui a cette année pour thème “la Méditerranée”, la médiathèque d’Aubers vous invite à partager un moment unique en compagnie du conteur Thierry Moral. Laissez-vous emporter par la magie des mots et des histoires lors d’une animation où l’imaginaire, l’humour et l’émotion se mêlent avec talent. Conteur reconnu de la région, Thierry Moral sait captiver petits et grands grâce à son art de la narration et à sa présence chaleureuse. Cette soirée sera l’occasion de voyager, de rêver et de vivre ensemble une expérience hors du temps. Une belle invitation à redécouvrir le plaisir d’écouter des histoires et à célébrer la lecture sous toutes ses formes. Nous vous attendons nombreux pour cette parenthèse enchantée à la médiathèque d’Aubers !

Médiathèque « La Tourelle « Aubers 15 place de l’église 59249 Aubers Aubers 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0687087635 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.aubers@gmail.com »}]

Laissez-vous emporter par la magie des mots et des histoires lors d’une animation où l’imaginaire, l’humour et l’émotion se mêlent avec talent.