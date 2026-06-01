Civrac-en-Médoc

Une après midi tahitienne

Civrac-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’Association Jeunesse Civracaise vous invite pour uneaprès-midi tahitienne ainsi que le gala de sa troupe ORI TAMARII TAHITI

Venez découvrir la culture tahitienne à travers denombreuses animations !

Retrouvez tout au long de l’après-midi initiation à la danse, atelier tressage, aire de jeux gonflable, stands artisanaux et jeux surdimensionnés.

L’association vous propose aussi buvette, plateaux apéro et grillades sur place .

Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 77 23 01

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English : Une après midi tahitienne

L’événement Une après midi tahitienne Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Médoc-Vignoble