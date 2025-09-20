Une architecture à la mesure de l’Homme Familistère de Guise Guise

Participez à cette promenade architecturale qui vous fera découvrir toute une galerie de « machines à habiter » remarquables, construites à Rotterdam, Moscou ou Tokyo aux XXe et XXIe siècles, fascinants chapitres d’une histoire particulière de l’habitation collective qui débute avec le Palais social, véritable machine à habiter ensemble conçue par Godin jusque dans ses moindres détails pour le bien-être individuel et collectif de ses habitants.

Œuvre unique au monde et seule réalisation architecturale inspirée du phalanstère, société communautaire unissant vie collective et association de production, élaborée par l'économiste et philosophe Charles Fournier (1772-1837). Ce système modifié et repensé par Jean-Baptiste-André Godin (1817-1888) , créateur du célèbre poêle en bronze du même nom et qui implanta à Guise dès 1846 une usine employant alors une trentaine d'ouvriers, se traduisit par la construction non loin de cette usine et dans un des méandres de l'Oise, d'un vaste ensemble de bâtiments construits pour la plupart entre 1849 et 1883, et qui devraient être désignés sous le nom de Palais Social. Cet ensemble architectural, en grande partie conservé aujourd'hui, se compose d'un groupe de logements constitué de trois immeubles de 4 étages comportant chacun une cour intérieure couverte par une verrière, d'un groupe de bâtiments associant le théâtre et les écoles, d'un bâtiment abritant jadis lavoirs et bains et d'un économat. Un kiosque à musique et un jardin complètent cet ensemble. Quoique endommagés partiellement en 1914-1918, les logements ont préservé leur unité originelle.

(c) X. Renoux