Une auteure, un roman, un film la couleur pourpre Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Une auteure, un roman, un film la couleur pourpre

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Amateurs de livres, passionnés de films partez à la rencontre du roman d’Alice Walker et de son adaptation cinématographique.

Book lovers and film enthusiasts, come and discover Alice Walker’s novel and its film adaptation.

