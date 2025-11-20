Une autre façon de se former aux métiers de l’industrie : LE FAIRE POUR APPRENDRE Y-FAB Toulon-sur-Allier

Une autre façon de se former aux métiers de l’industrie : LE FAIRE POUR APPRENDRE Jeudi 20 novembre, 14h00 Y-FAB Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T17:00:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T17:00:00

Programme :

1/ Accueil puis présentation générale du fonctionnement d’une école de production et d’Y-FAB en particulier.

2/ Visite de l’atelier d’usinage : découverte des machines-outils et de leur fonctionnement, présentation des productions réalisées et échanges avec les élèves présents.

Les entreprises parties prenantes de l’avènement : BOSCH, SAS CHANDIOUX, MANITOWOC, ETS RAIMBAULT, SOMAB, STELLANTIS Sept Fons.

L’évènement est proposé sur deux demi-journées (mardi 18 novembre 2025 après-midi et jeudi 20 novembre 2025 après-midi).

Trois accueils sur chaque après-midi :

– 1 groupe à 14 h

– 1 groupe à 15 h

– 1 groupe à 16 h (créneau réservé)

Capacité maximale d’accueil par groupe : 12 personnes

Y-FAB 03400 TOULON SUR ALLIER Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@y-fab.fr »}] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUggRIebQrQMRzHffnqgVv5T7OuK9yxb18V8r_LecsLS-0kw/viewform?usp=header

L’école de production Y-FAB et ses partenaires vous invitent à venir découvrir le fonctionnement d’une école de production avec la visite de son atelier d’usinage et des échanges avec ses élèves.