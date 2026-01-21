Une (autre) Saint-Valentin 2026 Palais de la Porte Dorée PARIS
Une (autre) Saint-Valentin 2026 Palais de la Porte Dorée PARIS samedi 14 février 2026.
Quand l’amour se vit sous l’eau
Pour
la troisième année consécutive, l’Aquarium tropical vous invite à
célébrer la Saint-Valentin autrement, en plongeant au cœur des relations
les plus étonnantes du monde aquatique. Ici, pas de clichés : place aux
stratégies de séduction, aux couples fidèles ou improbables, aux
parents modèles… et aux amours hors normes.
Le temps d’une soirée, laissez-vous guider à travers un parcours inédit mêlant découvertes scientifiques, médiations ludiques et moments de partage. Reproduction, soins parentaux, diversité des modes de vie et déconstruction de nos idées reçues : la vie intime des poissons n’a jamais été aussi surprenante, ni aussi passionnante. Quiz interactif, points paroles avec nos médiateurs, questionnaire amoureux et ambiance musicale ponctuent cette immersion romantico-scientifique.
Que
vous soyez en couple, entre amis ou simplement curieux, venez célébrer
l’amour sous toutes ses formes, dans les eaux chaudes tropicales.
Une soirée pour apprendre, s’amuser et regarder autrement le monde aquatique.
Au programme de cette soirée
Pour
prolonger cette expérience unique, découvrez un programme pensé comme
une véritable immersion sensorielle et scientifique, où chaque activité
invite à explorer les multiples facettes de l’amour sous l’eau.
- Le parcours écrit : découvrez, à votre rythme, un
parcours spécialement conçu pour la soirée, ponctué de cartels
surprenants autour des amours aquatiques.
- Les “Love Talks” : tout au long de la soirée, nos
médiateurs vous proposent de courts temps de parole pour explorer les
amours aquatiques : soins parentaux, modes de reproduction, stratégies
de séduction et rôle de l’Aquarium tropical dans la reproduction et la
conservation des espèces.
- Le quiz des « Amoureux aquatiques » : testez vos
connaissances lors d’un quiz convivial et interactif. Couples fidèles,
amours solitaires ou stratégies étonnantes : saurez-vous reconnaître les
grandes histoires d’amour sous l’eau ?
- Le questionnaire amoureux : Et vous, quel couple de poissons êtes-vous ? Répondez à quelques questions pour le découvrir, avec humour et légèreté.
- Les ondes musicales : laissez-vous porter par une
atmosphère musicale au cœur de l’Aquarium. Des concerts viendront
ponctuer la soirée, surgissant là où vous ne les attendez pas…
Un verre ou un soft vous est offert pour trinquer à l’amour… et à la biodiversité.
Le samedi 14 février 2026
de 18h30 à 21h30
payant
Le billet comprend une entrée à l’Aquarium, avec une boisson
Public jeunes et adultes.
Palais de la Porte Dorée 293 Avenue Daumesnil 75012 PARIS
https://www.aquarium-tropical.fr/programmation/evenement/une-autre-saint-valentin
