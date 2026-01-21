Une (autre) Saint-Valentin 2026 Palais de la Porte Dorée PARIS

Quand l’amour se vit sous l’eau

la troisième année consécutive, l’Aquarium tropical vous invite à

célébrer la Saint-Valentin autrement, en plongeant au cœur des relations

les plus étonnantes du monde aquatique. Ici, pas de clichés : place aux

stratégies de séduction, aux couples fidèles ou improbables, aux

parents modèles… et aux amours hors normes.

Le temps d’une soirée, laissez-vous guider à travers un parcours inédit mêlant découvertes scientifiques, médiations ludiques et moments de partage. Reproduction, soins parentaux, diversité des modes de vie et déconstruction de nos idées reçues : la vie intime des poissons n’a jamais été aussi surprenante, ni aussi passionnante. Quiz interactif, points paroles avec nos médiateurs, questionnaire amoureux et ambiance musicale ponctuent cette immersion romantico-scientifique.

vous soyez en couple, entre amis ou simplement curieux, venez célébrer

l’amour sous toutes ses formes, dans les eaux chaudes tropicales.

Une soirée pour apprendre, s’amuser et regarder autrement le monde aquatique.

Au programme de cette soirée

prolonger cette expérience unique, découvrez un programme pensé comme

une véritable immersion sensorielle et scientifique, où chaque activité

invite à explorer les multiples facettes de l’amour sous l’eau.

Le parcours écrit : découvrez, à votre rythme, un

parcours spécialement conçu pour la soirée, ponctué de cartels

surprenants autour des amours aquatiques.

médiateurs vous proposent de courts temps de parole pour explorer les

amours aquatiques : soins parentaux, modes de reproduction, stratégies

de séduction et rôle de l’Aquarium tropical dans la reproduction et la

conservation des espèces.

connaissances lors d’un quiz convivial et interactif. Couples fidèles,

amours solitaires ou stratégies étonnantes : saurez-vous reconnaître les

grandes histoires d’amour sous l’eau ?

atmosphère musicale au cœur de l’Aquarium. Des concerts viendront

ponctuer la soirée, surgissant là où vous ne les attendez pas…

Un verre ou un soft vous est offert pour trinquer à l’amour… et à la biodiversité.

À l’occasion de la Saint-Valentin, l’Aquarium tropical vous propose une soirée originale pour explorer les mystères de la sexualité des poissons et des coraux. De la séduction à la gestation en passant par la reproduction, laissez-vous surprendre par la richesse de la vie intime aquatique.

Le samedi 14 février 2026

de 18h30 à 21h30

payant

Le billet comprend une entrée à l’Aquarium, avec une boisson

Public jeunes et adultes.

Palais de la Porte Dorée 293 Avenue Daumesnil 75012 PARIS

