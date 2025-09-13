Une autre vision de la perspective ou la peinture comme aventure spirituelle La Cave aux Huiles Maison paroissiale Aix-en-Provence

Samedi 13 septembre 2025 de 15h à 16h30. La Cave aux Huiles Maison paroissiale 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Samedi 2025-09-13 15:00:00

2025-09-13 16:30:00

2025-09-13

Marie-Jeanne Coutagne, Professeure agrégée de Philosophie, nous invite à la conférence pour essayer de mieux situer Cezanne afin de pouvoir mieux le comprendre et mieux le regarder.

Représenter autrement une autre vision de la perspective. Cezanne versus Picasso et au-delà.

Cezanne propose une sorte de dé représentation qui se décale par rapport à la vision traditionnelle de la perspective depuis le XVIe siècle. Que signifie cet écart? Pourquoi les cubistes le comprennent-ils comme une introduction à leur propre effort? .

La Cave aux Huiles Maison paroissiale 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 34 00 92 asso.cathedralevivante@gmail.com

English:

Marie-Jeanne Coutagne, Associate Professor of Philosophy, invites us to a conference to try and better situate Cezanne, so that we can better understand him and look at him.

German:

Marie-Jeanne Coutagne, außerordentliche Professorin für Philosophie, lädt uns zu der Konferenz ein, um zu versuchen, Cezanne besser einzuordnen, damit wir ihn besser verstehen und betrachten können.

Italiano:

Marie-Jeanne Coutagne, professore associato di filosofia, ci invita alla conferenza per cercare di collocare meglio Cezanne in modo da poterlo capire e guardare meglio.

Espanol:

Marie-Jeanne Coutagne, profesora asociada de Filosofía, nos invita a la conferencia para tratar de situar mejor a Cezanne, de modo que podamos comprenderlo y mirarlo mejor.

