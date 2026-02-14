Une avant-première et deux invités exceptionnels, Cineplanet Alès, Alès

Une avant-première et deux invités exceptionnels Jeudi 19 février, 20h00 Cineplanet Alès Gard

8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T20:00:00+01:00 – 2026-02-19T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T20:00:00+01:00 – 2026-02-19T22:30:00+01:00

Près d’un mois avant l’ouverture de la 44e édition du Festival Cinéma d’Alès – Itinérances, nous vous invitons à venir découvrir, en avant-première, le premier long-métrage de Valéry Carnoy, La Danse des renards.

Cette projection aura lieu en présence du réalisateur Valéry Carnoy, lauréat du prix du meilleur film au Tallinn Black Nights Film Festival en 2018 avec Ma planète et d’une trentaine de prix internationaux pour Titan en 2021. Ces deux courts métrages étaient présentés en compétition à Alès où Titan à été récompensé du prix de la musique originale.

Il sera accompagné de l’acteur Samuel Kircher, nominé aux Césars 2024 et Lumières 2024 pour son interprétation dans L’Été dernier et qui vient de recevoir le prix d’interprétation masculine au festival Premiers Plans d’Angers pour La Danse des renards.

Cette soirée autour d’un film-événement du dernier Festival de Cannes (Quinzaine des Cinéastes) sera également l’occasion de dévoiler les premières grandes lignes de la programmation du prochain Festival Itinérances.

La Danse des renards

Belgique/France, 2025, 1h30

Réalisation : Valéry Carnoy

Interprétation : Samuel Kircher, Fayçal Anaflous, Anna Heckel, Jean-Baptiste Durand

Dans un internat sportif, Camille, un jeune boxeur virtuose, est sauvé in extremis d’un accident mortel par son meilleur ami Matteo. Alors que les médecins le pensent guéri, une douleur inexpliquée l’envahit peu à peu, jusqu’à remettre en question ses rêves de grandeur.

­

« Une des plus belles découvertes de la Quinzaine des cinéastes » Télérama

« Un premier film fort et singulier » L’Humanité

« Formidable Samuel Kircher » Sofilm

« Un premier round très prometteur » Le Figaro

« Un beau film sur l’amitié et sur la masculinité qui se cherche » Rfi

Projection accessible en version ADSME pour les personnes sourdes, malentendantes, aveugles et malvoyantes.

Cineplanet Alès Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 28 70 58 34 https://cineplanet.fr

Projection du premier long-métrage de Valéry Carnoy, en présence du réalisateur et de Samuel Kircher