Une aventure de Pâques pour toute la famille ilot du moulin de Mordelles Mordelles Mercredi 15 avril, 10h00, 11h45, 13h30, 15h15, 17h00 75 € par équipe

Jeu immersif familial. Retrouvez les coffres cachés, décryptez les énigmes et évitez un garde qui patrouille dans le parc. Entre escape game, chasse au trésor et chasse aux œufs. Dès 4 ans.

Le 15 avril 2026, l’entreprise L’Échappée Ludique propose un jeu immersif familial dans le cadre exceptionnel de l’Îlot du Moulin à Mordelles, à seulement 10 minutes de Rennes.

Inspirée de l’univers d’Alice au Pays des Merveilles, cette aventure invite les joueurs à aider Lewis Carrott, un lapin très pressé qui a perdu toutes ses affaires après avoir traversé le parc interdit de la Duchesse Rouge. Pour se venger, celle-ci a fait enfermer le contenu de son cabas dans des coffres fermés par des cadenas et cachés dans le parc.

Les équipes devront parcourir les extérieurs du domaine pour retrouver ces coffres et résoudre les énigmes qui permettront de les ouvrir. Mais attention : un garde du Manoir patrouille régulièrement dans le parc. Si les joueurs le croisent, ils devront se cacher, faire la statue… ou tenter de l’amadouer avec une blague.

Ce jeu original mêle escape game, chasse au trésor et chasse aux œufs de Pâques dans un grand espace naturel. Deux maîtres du jeu incarnent les personnages et interagissent avec les participants, rendant l’expérience particulièrement immersive et conviviale.

Les joueurs évoluent en équipe dans le parc verdoyant de l’Îlot du Moulin, un site patrimonial au bord de la rivière Meu, autour d’un ancien moulin historique aujourd’hui restauré.

Accessible aux familles et aux débutants, le jeu permet aux enfants de participer activement à la recherche des coffres tandis que les adultes s’attaquent aux énigmes.

Durée : 1 heure

Équipes de 2 à 6 joueurs

Accessible dès 4 ans

[https://www.billetweb.fr/la-mesaventure-de-lewis-carrott-escape-game-de-paques](https://www.billetweb.fr/la-mesaventure-de-lewis-carrott-escape-game-de-paques)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-15T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T18:00:00.000+02:00

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0682376980 contact@lechappee-ludique.fr

ilot du moulin de Mordelles 11 allée du Moulin Mordelles 35630 Ille-et-Vilaine



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