Une aventure nature autour de la mare

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Le 15 avril à 14h, Bretagne Vivante Rennes vous propose une aventure autour de la mare, en famille au domaine de Careil.

Gratuit.

Sur réservation resa.sorties.rennes@bretagne-vivante.org

Places limitées .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Une aventure nature autour de la mare Iffendic a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Montfort Communauté