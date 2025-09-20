Une balade architecturale, entre ruine et renaissance Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Reims

Une balade architecturale, entre ruine et renaissance Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Reims samedi 20 septembre 2025.

Une balade architecturale, entre ruine et renaissance 20 et 21 septembre Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Marne

Réservation obligatoire par téléphone – Rendez-vous dans le jardin, devant la chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:45:00

Après un bref passage dans l’exposition Reims, 1925-2025 : regards sur la reconstruction, partez en balade dans le jardin du musée et en centre-ville pour découvrir ou redécouvrir certains lieux et bâtiments représentés par les artistes de l’exposition 100 ans plus tard !

Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft 36 place du Forum, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 33326356195 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 35 36 10 »}] Hôtel de Nicolas Le Vergeur, bourgeois du XVIe siècle enrichi grâce à la gabelle. L’hôtel est composé de deux corps de bâtiment datant des XIIIe et XVIe siècles. En bus – lignes 1, 3, 5, 8, 30, 40 – arrêt Royale En tram – lignes A et B – arrêt Langlet En Citybus – arrêt Forum

Après un bref passage dans l’exposition _Reims, 1925-2025 : regards sur la reconstruction_, partez en balade dans le jardin du musée et en centre-ville pour découvrir ou redécouvrir certains lieux et…

Reims : la reconstruction cours J.B. Langlet, Paul Hubert Nicolas Lepage (1878-1964), 1924. Huile sur toile 91.5 x 72.7 cm. Legs Julie Martha Lepage, 1981. Musée des Beaux-Arts (inv 981.21.59). © Corentin Le Goff