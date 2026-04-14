Une balade au jardin, Jardin du Riollet, Le Chay

Une balade au jardin 5 – 7 juin Jardin du Riollet Charente-Maritime

8€ par personne

4€ pour les 12-16 ans. Gratuit pour les -12 ans. Scolaires sur rendez-vous au 06 50 65 54 30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Déambulation libre dans ce jardin qui évolue chaque année avec des nouveautés.

Jardin du Riollet Route des Trois Ponts, 17600 Le Chay, France Le Chay 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33650655430 https://jardinduriollet.fr https://www.facebook.com/JardinDuRiollet/ En 1996, dans le sud de la Saintonge, Jacky et Virginie Tantin implantent un jardin sur une ancienne parcelle agricole familiale longeant un bief de la Seudre. Adeptes du recyclage, ils allient leurs convictions à une créativité foisonnante. La structure du lieu s’organise autour de chênes, d’érables champêtres, de pins maritimes, parasols ou sylvestres. Boutures et graines glanées au cours de promenades, échangées ou offertes au fil des rencontres, sont choyées et mises en place. La collecte de divers végétaux et matériaux permet la création de sculptures, nichoirs, mangeoires, qui, avec les barrières, ponts ou autres constructions, rythment harmonieusement l’ensemble dans un esprit naturel. Des chambres végétales aux décors variés permettent de découvrir tour à tour un potager, des massifs fleuris, des lieux propices à la contemplation et au repos. L’eau chemine par endroits et son murmure guide le visiteur. Parfois, ce dernier sera attiré par le souffle du vent dans les bambous, le croassement des nombreux batraciens présents dans la mare ou des carillons qui tintinnabulent. Ce jardin champêtre met tous nos sens en éveil. Parking non ombragé

Déambulation libre dans ce jardin qui évolue chaque année avec des nouveautés.

© TANTIN