Une balade patrimoniale et olfactive, d’Aubervilliers à La Courneuve Parc Eli Lotar Aubervilliers

Une balade patrimoniale et olfactive, d’Aubervilliers à La Courneuve Samedi 18 octobre, 10h00 Parc Eli Lotar Seine-Saint-Denis

Début : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T13:30

Sentir la banlieue pour mieux la comprendre !

Une expérience singulière le temps d’une randonnée entre Aubervilliers et La Courneuve. Au fil d’un un parcours riche en architecture et en urbanisme, les participants seront invités à explorer les paysages à travers les odeurs et à redécouvrir ce sens souvent sous-estimé.

Dès 1930, Léon Bonneff distinguait déjà « Aubervilliers-la-poudrette », ville industrielle, d’«Aubervilliers la fleurie», consacrée au maraîchage et aux vergers. Aujourd’hui, les archives et les sensations olfactives permettent de retrouver les odeurs disparues et de redécouvrir la banlieue sous un nouvel angle.

La promenade traversera des lieux du quotidien — marché, gare, école, médiathèque, friche, chantier … — et fera découvrir des bâtiments remarquables, tels que la Médiathèque Aimé Césaire de La Courneuve, le Marché Central d’Aubervilliers, ainsi que le plus grand parc d’Île-de-France.

Cette visite est organisée en partenariat avec le CAUE93.

Parc Eli Lotar 2 rue Lounes matoub, Aubervilliers Aubervilliers 93300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France

©Hugo Trutt