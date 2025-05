Une balade théâtrale Les âmes lointaines – Maison Mège Francillon-sur-Roubion, 24 mai 2025 20:30, Francillon-sur-Roubion.

Drôme

Une balade théâtrale Les âmes lointaines Maison Mège 19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion Drôme

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Une balade théâtrale fantastique, à découvrir avec lampe de poche en main!

Maison Mège 19 rue de la Mairie

Francillon-sur-Roubion 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 44 39 75 cafemege@laposte.net

English :

A fantastic theatrical stroll, to be discovered with flashlight in hand!

German :

Ein fantastischer Theaterspaziergang, den du mit einer Taschenlampe in der Hand erleben solltest!

Italiano :

Una fantastica passeggiata teatrale, da scoprire con la torcia in mano!

Espanol :

Un fantástico paseo teatral, ¡para descubrir con antorcha en mano!

