Une bataille napoléonienne comme si vous y étiez ! MUSEE DES TROUPES DE MARINE Fréjus

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Musée des Troupes de Marine propose sa nouvelle exposition temporaire pour l’année 2025, avec une immersion inédite dans l’histoire napoléonienne. Le 18 juin 1815, Napoléon engage sa dernière grande bataille dans la plaine de Waterloo. Face à lui, une coalition de plusieurs nations européennes qui s’apprêtent à changer le cours de l’histoire. Le Musée des Troupes de Marine vous invite à revivre cet affrontement décisif à travers une exposition spectaculaire pensée pour un large public. Au cœur de l’exposition, un diorama monumental de 25m de long sur 6m de large, donne vie à la bataille avec plus de 22 000 figurines d’étain, peintes à la main par l’artiste-réalisateur de cet ensemble exceptionnel. Grâce à une animation innovante, les visiteurs assisteront aux moments clés de la bataille, à travers un video-mapping dynamique, des bruitages, des projections, une voix off… Une sélection exceptionnelle d’objets du 1er Empire plongera également le public dans l’univers des soldats de Napoléon. Pensée pour un large public, l’exposition proposera un livret-jeux permettant aux familles et aux jeunes visiteurs de découvrir l’une des plus grandes batailles de l’histoire militaire de manière ludique et pédagogique.

MUSEE DES TROUPES DE MARINE Avenue du musée des troupes de marine 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494408175 http://aamtdm.net Musée d’histoire, de sciences et techniques, d’art et traditions militaires, mais aussi d’aventures humaines, ce musée de France est un agréable lieu de visite pour petits et grands. Le musée des troupes de marine est une évocation illustrée aussi bien par ses collections très diversifiées que par des archives et des documents iconographiques, des troupes coloniales de Richelieu à nos jours. A travers l’histoire des colonies, ce sont les principales étapes de l’Histoire de France qui sont présentes au musée des troupes de marine. Route de Bagnols-en-Forêt

