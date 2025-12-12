UNE BELLE BOURRINE – ELISE GIULIANI – LA LUNA NEGRA Bayonne

UNE BELLE BOURRINE – ELISE GIULIANI Début : 2026-06-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 1er spectacle où la comédienne est en date avec son public !Elise, c’est comme une boîte de chocolats : à l’extérieur, élégance et douceur… mais à l’intérieur, prépare-toi à croquer du piment.Pendant une heure, elle donne tout sur scène : pour le meilleur mais surtout pour le pire. Parce qu’au fond, séduire, c’est toujours arnaquer sur la marchandise et ça, elle en est incapable. Du feu mais pas d’artifices. Juste une Face B sans filtre où elle dynamite les clichés et balance tout haut ce que tu penses tout bas ( Non Ludivine, ton enfant n’est pas HPI parce qu’il fixe un gobelet pendant 10 mn. ).Pourquoi la drague serait-elle réservée aux hommes ? La tornade Elise renverse les codes de la séduction avec des punchlines qui défrisent ta mère et ressuscitent ta grand-mère. Entre élégance apparente et âme de bourrine, elle vous fera passer du fou rire au mais qu’est-ce que je fous là ? en un claquement de talons.À la fin, une seule question demeure : qui sera l’élu.e ?Avec : Elise GIULIANIDurée : 1hÀ partir de 12 ans

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64