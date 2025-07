Une belle soirée d’été Saint-Saturnin-du-Bois

Une belle soirée d’été Saint-Saturnin-du-Bois samedi 2 août 2025.

Une belle soirée d’été

La Motte Aubert Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Après avoir animé une visite contée du site archéologique de Saint Saturnin du Bois, les Gaillardes, arrivent à la Motte Aubert pour leur nouveau spectacle en plein air Les échappées . Puis, à la suite de ce spectacle; place à un bal traditionnel.

.

La Motte Aubert Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@alamotte.fr

English :

After leading a storytelling tour of the archaeological site of Saint Saturnin du Bois, Les Gaillardes arrive at La Motte Aubert for their new open-air show « Les échappées ». The show is followed by a traditional ball.

German :

Nach einer Führung durch die archäologische Stätte von Saint Saturnin du Bois kommen die Gaillardes nach La Motte Aubert, um ihre neue Freilichtaufführung « Les échappées » zu präsentieren. Im Anschluss an die Aufführung findet ein traditioneller Ball statt.

Italiano :

Dopo aver condotto una visita narrativa al sito archeologico di Saint Saturnin du Bois, Les Gaillardes arrivano a La Motte Aubert per il loro nuovo spettacolo all’aperto, « Les échappées ». Lo spettacolo è seguito da una danza tradizionale.

Espanol :

Tras una visita narrada al yacimiento arqueológico de Saint Saturnin du Bois, Les Gaillardes llegan a La Motte Aubert para su nuevo espectáculo al aire libre, « Les échappées ». Tras el espectáculo, tendrá lugar un baile tradicional.

L’événement Une belle soirée d’été Saint-Saturnin-du-Bois a été mis à jour le 2025-07-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin