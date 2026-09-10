Une bibliothèque iconique – lectures et atelier, La Petite Bibliothèque Ronde, Clamart

Informations pratiques

Une bibliothèque iconique – lectures et atelier Dimanche 20 septembre, 15h00 La Petite Bibliothèque Ronde Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvre des albums photographiques et participe à la création d’un abécédaire à partir de photos du bâtiment historique de la bibliothèque ! – Dès 6 ans.

La Petite Bibliothèque Ronde 3 Rue de Bretagne, 92140 Clamart, France Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France +33141360430 https://www.lapetitebibliothequeronde.com Bibliothèque d’enfants construite en 1965 par l’atelier de Montrouge (les architectes Jean Renaudie, Pierre Riboulet, Gérard Thurnauer et Jean-Louis Veret) pour l’association « La Joie par les Livres ». Située au cœur d’une cité HLM datant de 1952, la structure de la bibliothèque est une imbrication de neuf cylindres de béton de différentes tailles. Cette réalisation a eu une grande influence dans le monde des bibliothèques. Le mobilier intérieur est dû à l’architecte finlandais Alvar Aalto.

Le bâtiment, actuellement fermé au public, fait l’objet d’un important chantier de restauration mettant à contribution les services du Territoire Vallée Sud – Grand Paris, de la Conservation régionale des monuments historiques et de La Petite Bibliothèque Ronde.Pendant ce temps, l’association continue d’accueillir le public et de proposer des moments de lecture et des médiations dans son Antenne temporaire du 3 Rue de Bretagne. T6 (arrêt Mail de la Plaine) et places de stationnement gratuites dans les rues avoisinantes

Atelier pour enfants

© La Petite Bibliothèque Ronde