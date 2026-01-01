UNE BOULE MYSTÉRIEUSE Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun

UNE BOULE MYSTÉRIEUSE Salon jeunesse À vos Livres !

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Début : 2026-01-30 17:00:00

2026-01-30

Atelier animé par Nicolas et Léa

Une enquête t’attend ! Devant toi, un drôle d’objet trouvé dans la nature… À toi de l’observer, d’analyser les indices et de découvrir qui se cache derrière cette énigme pas comme les autres.

Dès 7 ans Médiathèque Gratuit Sur réservation au 02 54 21 61 43 ou sur le site mediatheque.issoudun.fr .

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 61 43

