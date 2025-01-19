Une boussole au Poteau On clôt l’année ! Site Santé central Genouillac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

vendredi 19 décembre 2025.

Site Santé central 4B Lieu-dit Le Poteau Genouillac Creuse

Une Boussole au Poteau 
Vendredi 19 Décembre
10h
Site santé central, 4Bis le Poteau 23350 GENOUILLAC
On clôt l’année ! Café d’accueil, retour sur l’année, suggestions ….

Cette démarche met en lien les patients souffrant de cancers avec divers acteurs de Santé

Organisé par MarcheProSanté   .

Site Santé central 4B Lieu-dit Le Poteau Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 43 11 10 

