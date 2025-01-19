Une boussole au Poteau On clôt l’année ! Site Santé central Genouillac
Une boussole au Poteau On clôt l’année ! Site Santé central Genouillac vendredi 19 décembre 2025.
Une boussole au Poteau On clôt l’année !
Site Santé central 4B Lieu-dit Le Poteau Genouillac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Une Boussole au Poteau
Vendredi 19 Décembre
10h
Site santé central, 4Bis le Poteau 23350 GENOUILLAC
On clôt l’année ! Café d’accueil, retour sur l’année, suggestions ….
Cette démarche met en lien les patients souffrant de cancers avec divers acteurs de Santé
Organisé par MarcheProSanté .
Site Santé central 4B Lieu-dit Le Poteau Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 43 11 10
English : Une boussole au Poteau On clôt l’année !
German : Une boussole au Poteau On clôt l’année !
Italiano :
Espanol : Une boussole au Poteau On clôt l’année !
L’événement Une boussole au Poteau On clôt l’année ! Genouillac a été mis à jour le 2025-04-24 par Portes de la Creuse en Marche