Une boussole au Poteau On clôt l’année ! Site Santé central Genouillac

Une boussole au Poteau On clôt l’année !

Site Santé central 4B Lieu-dit Le Poteau Genouillac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Une Boussole au Poteau

Vendredi 19 Décembre

10h

Site santé central, 4Bis le Poteau 23350 GENOUILLAC

On clôt l’année ! Café d’accueil, retour sur l’année, suggestions ….

Cette démarche met en lien les patients souffrant de cancers avec divers acteurs de Santé

Organisé par MarcheProSanté .

Site Santé central 4B Lieu-dit Le Poteau Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 43 11 10

English : Une boussole au Poteau On clôt l’année !

German : Une boussole au Poteau On clôt l’année !

Italiano :

Espanol : Une boussole au Poteau On clôt l’année !

L’événement Une boussole au Poteau On clôt l’année ! Genouillac a été mis à jour le 2025-04-24 par Portes de la Creuse en Marche