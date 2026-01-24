Une boussole au Poteau »Un temps pour nous »

Site Santé central 4B Lieu-dit Le Poteau Genouillac Creuse

Début : 2026-02-06

fin : 2026-09-04

2026-02-06 2026-03-06 2026-04-10 2026-05-22 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

Une Boussoles au Poteau »Un temps pour nous »

Site santé central, 4Bis le Poteau 23350 GENOUILLAC

Moment pour être ensemble et partager le vécu, les ressentis, les projets et les doutes liés à l'épreuve du cancer

Site Santé central 4B Lieu-dit Le Poteau Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine

