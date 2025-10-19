Une boutique pas comme les autres Boutique du patrimoine et de l’habitat Bayonne

Inscription sur : reservation-vah.bayonne.fr

Début : 2025-10-19T10:00:00+01:00 – 2025-10-19T10:45:00+01:00

Fin : 2025-10-19T12:00:00+01:00 – 2025-10-19T12:45:00+01:00

Au n°42 de la rue Poissonnerie, la Boutique du Patrimoine et de l’Habitat a fait peau neuve, au rez-de-chaussée d’un immeuble typique de l’architecture bayonnaise. Profitez des nouveaux supports de sa scénographie pour comprendre l’originalité du centre ancien et saisir les enjeux et défis du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.

Boutique du patrimoine et de l’habitat 42 rue poissonnerie, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© Ville de Bayonne