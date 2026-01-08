Une bulle pour soi Plogoff

Une bulle pour soi

Poule d’eau & co Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Offrez vous une expérience unique qui vous permettra de vous reconnecter à vous même grâce à la médiation artistique et à la sophrologie, dans un cadre bienveillant, face à la mer. Un moment de détente et d’introspection loin du tumulte quotidien. Une invitation à s’évader et à se retrouver dans un cadre qui nourrit et apaise l’esprit. Qu’allons nous laisser à 2025 ? Comment envisager 2026 ? .

Poule d’eau & co Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 83 63 87 23

