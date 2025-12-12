Une cabane en ville Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 00:00 – 17:30

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Dans le cadre des Nuits de la lectureEn s’inspirant de l’album Le Concours de cabanes de Camille Garoche, venez illustrer un livre-accordéon grandeur nature en créant des petites habitations perchées dans des arbres représentant les saisons. Collage, dessin, coloriage, tous les outils seront à votre disposition pour faire de vous un véritable architecte de cabane !

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/