Une cabane en ville Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Une cabane en ville Médiathèque Floresca Guépin

Une cabane en ville Médiathèque Floresca Guépin Nantes samedi 24 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 00:00 – 17:30
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Dans le cadre des Nuits de la lectureEn s’inspirant de l’album Le Concours de cabanes de Camille Garoche, venez illustrer un livre-accordéon grandeur nature en créant des petites habitations perchées dans des arbres représentant les saisons. Collage, dessin, coloriage, tous les outils seront à votre disposition pour faire de vous un véritable architecte de cabane !

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/