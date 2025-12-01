UNE CAPITALE ANTIQUE AU COEUR DES PYRÉNÉES LUGDUNUM DES CONVENES Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges

UNE CAPITALE ANTIQUE AU COEUR DES PYRÉNÉES LUGDUNUM DES CONVENES

Rue du Musée MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2025-12-23 10:00:00

fin : 2026-01-02 13:00:00

2025-12-23

VACANCES DE NOËL

L’exposition permanente vous permet de découvrir les actuelles données archéologiques concernant Lugdunum des Convènes dans une scénographie repensée, plus immersive, associant aux œuvres des dispositifs numériques.

Le service des publics propose tout au long de l’année un large panel d’offres de visites, de formats et de types variés, adaptées aux souhaits des différents publics (groupes, scolaires, périscolaires, étudiants, familles, individuels).

En famille, profitez des jeux antiques qui sont mis à votre disposition dans la salle d’exposition du musée, une façon originale pour prolonger l’aventure en territoire convène.

L’espace d’exposition est ouvert

Du 23 décembre au 2 janvier, du mardi au samedi, 10h 13h 14h 17h ;

Fermé les dimanches, lundis et jours fériés. .

English :

CHRISTMAS VACATIONS

The permanent exhibition allows you to discover the latest archaeological data concerning Lugdunum des Convènes in a redesigned, more immersive scenography, combining digital devices with the works.

German :

WEIHNACHTSFERIEN

In der Dauerausstellung können Sie die aktuellen archäologischen Daten zu Lugdunum des Konvenienzen in einer neu gestalteten, immersiveren Szenografie entdecken, die die Werke mit digitalen Geräten verbindet.

Italiano :

VACANZE DI NATALE

Nella mostra permanente è possibile scoprire i dati archeologici più recenti su Lugdunum des Convènes in un ambiente ridisegnato e più coinvolgente, che combina dispositivi digitali con le opere.

Espanol :

VACACIONES DE NAVIDAD

En la exposición permanente, podrá descubrir los últimos datos arqueológicos sobre Lugdunum des Convènes en un entorno rediseñado y más envolvente, que combina dispositivos digitales con las obras.

