Une carrière au temps des Gallo-Romains Route des Pérelles La Roche-Vineuse mardi 1 juillet 2025.

Route des Pérelles Carrières de La Lie La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Début : 2025-07-01

fin : 2025-09-15

2025-07-01 2025-09-24

Venez découvrir comment cette carrière de calcaire a été exploitée par les Gallo-romains et les Mérovingiens la formation de la roche, les techniques d’extraction, les outils selon les époques, les traces sur les fronts de taille, la destination de la pierre (sarcophages, construction, …).

Lors de la visite guidée, la reconstitution d’une tuilerie gallo-romaine vous sera présentée.

Le sentier découverte vous permet d’explorer le site naturel des carrières de La Lie la forêt, la mare, la pelouse calcaire.

Et pour rejoindre la surprenante lande de Nancelle, empruntez le sentier de randonnée. .

+33 6 88 38 00 92 carrieres.lalie@laposte.net

