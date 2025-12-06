Une causerie d’Isabelle Bardies-Fronty Lyons-la-Forêt
Une causerie d’Isabelle Bardies-Fronty Lyons-la-Forêt samedi 6 décembre 2025.
Une causerie d’Isabelle Bardies-Fronty
20 Rue de L Hôtel de ville Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Entre Rouen, Saint-Denis et Compiègne les giboyeux territoires du royaume de Charles le Chauve aux temps troublés du IXème siècle.
Une causerie d’Isabelle Bardies-Fronty
Rendez-vous le samedi 6décembre 2025 à 19h dans la salle de bailliage de l’hôtel de ville de Lyons-la-Forêt.
Entrée gratuite. .
20 Rue de L Hôtel de ville Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie
English : Une causerie d’Isabelle Bardies-Fronty
L’événement Une causerie d’Isabelle Bardies-Fronty Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Lyons Andelle