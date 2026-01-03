Une centrale photovoltaïque citoyenne sur un bâtiment exemplaire abritant une activité artisanale Rue Choulet Amondans

Une centrale photovoltaïque citoyenne sur un bâtiment exemplaire abritant une activité artisanale

Rue Choulet La Fruitière à énergies Amondans Doubs

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-08

Visitez une centrale photovoltaïque en financement citoyen de 18 kWc sur une toiture en mise à disposition par Messieurs RONCET père et fils ! Le bâtiment en bois, qui porte cette centrale, a été construit entièrement avec des matériaux de récupération de chantier et abrite un atelier de construction de canoé en bois. .

Rue Choulet La Fruitière à énergies Amondans 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 91 44 80 bertrand.roncet@wanadoo.fr

