Une chasse aux oeufs autour de la rivière

Thin-le-Moutier Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Une grande chasse aux œufs pour découvrir la nature tout en célébrant Pâques! Inscriptions Enfants scolarisés au pôle scolaire: 03 24 36 14 74 Enfants non scolarisés au pôle scolaire: Mairie: 03 24 54 76 41

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Thin-le-Moutier 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

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English :

A great egg hunt to discover nature and celebrate Easter! Registration: Children attending school: 03 24 36 14 74 Children not attending school: Mairie: 03 24 54 76 41

L’événement Une chasse aux oeufs autour de la rivière Thin-le-Moutier a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme