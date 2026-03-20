Une chasse aux oeufs autour de la rivière Thin-le-Moutier
Une chasse aux oeufs autour de la rivière Thin-le-Moutier lundi 6 avril 2026.
Une chasse aux oeufs autour de la rivière
Thin-le-Moutier Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Une grande chasse aux œufs pour découvrir la nature tout en célébrant Pâques! Inscriptions Enfants scolarisés au pôle scolaire: 03 24 36 14 74 Enfants non scolarisés au pôle scolaire: Mairie: 03 24 54 76 41
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Thin-le-Moutier 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr
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English :
A great egg hunt to discover nature and celebrate Easter! Registration: Children attending school: 03 24 36 14 74 Children not attending school: Mairie: 03 24 54 76 41
L’événement Une chasse aux oeufs autour de la rivière Thin-le-Moutier a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme