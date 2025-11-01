Une Chaussure dans le Bocal Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Une Chaussure dans le Bocal 18 et 19 février 2026 Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Adulte : 12€ ; Tarif moins de 12 ans : 10€ ; Tarif Carte Jeune : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T11:00:00 – 2026-02-18T12:00:00

Fin : 2026-02-19T14:30:00 – 2026-02-19T15:30:00

De et avec Lise Hervio

Compagnie Entre les Gouttes

Les crapauds coassent dans la cordonnerie, poissonnerie et blanchisserie du marais. L’hôtesse semble avoir oublié le bruit du monde. Mais aujourd’hui le téléphone sonne, les affaires reprennent, et voilà que deux histoires s’immiscent, Les souliers rouges et La petite sirène d’Hans Christian Andersen, parce qu’il est question de pieds qu’on aimerait bien sortir de la vase. Un aquarium, des chaussons de danse, une poupée qui parle et une conteuse loufoque pour un spectacle cocasse et tendre.

À partir de 5 ans

Durée : 40 min

Spectacle programmé dans le cadre du Festival Sous les Loupiotes.

En coréalisation avec l’OARA (Office Artistique de la région Nouvelle Aquitaine)

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 36 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l'école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

Si on plonge dans un bocal, une cordonnerie désuète, les mots d’Andersen et une conteuse loufoque, ça offre un spectacle cocasse et tendre. Théâtre Spectacle Vivant