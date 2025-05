Une chenille dans le cœur | Lecture théâtralisée – Square de la Psalette Nantes, 24 mai 2025 17:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 17:30 – 18:45

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Une chenille dans le cœur raconte l’histoire d’une enfant de dix ans, contrainte de vivre enfermée dans un corset de bois devenu trop étroit pour elle. Pour survivre et grandir, elle a besoin d’un nouveau corset, taillé dans le bois du dernier arbre du pays. Mais ce dernier arbre appartient à un bûcheron solitaire et bourru, qui a abattu tous les autres arbres et s’est juré de ne jamais toucher à celui-ci.La rencontre entre l’enfant et le bûcheron est au cœur du récit. L’enfant, courageuse et persévérante, doit convaincre cet homme marqué par la solitude et la culpabilité. Entre eux s’installe un dialogue où se mêlent histoires de loups, d’amour, de mères disparues trop tôt, et où chacun s’apprivoise peu à peu. À leurs côtés, la Présence, personnage mystérieux et réconfortant, joue le rôle de conteuse et de figure maternelle, guidant et soutenant l’enfant dans sa quête.Acteur.ice.s C3 théâtre : Thomas BARRETS, Gabriel CHAVRIAL-ROIG, Lia GRIMAUD, Jeanne LAVOINE, Elio NELSON, Jules PACAUD, Louna DURAND, Thibaut MENARD, Maël PRIMAULTDirection artistique : Anne RAUTURIER

Square de la Psalette Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr