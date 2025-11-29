Une chenille dans le coeur Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 16h. Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29

La rencontre entre une petite fille et un bûcheron, deux personnages orphelins, solitaires, livrés à eux-mêmes qui ont poussé dans deux directions différentes et ont trouvé chacun à leur manière leurs modalités de survie. Mais si vivre était possible…?

Elle, toute rachtoc et tordue, est sanglée dans un corset de bois devenu trop petit à mesure qu’elle grandit. Elle a besoin du bûcheron pour en tailler un nouveau dans un arbre bien droit pour survivre et grandir. Lui, en bon bûcheron discipliné, il a déjà tout bûcheronné, sans se poser de questions créant ainsi le désert dans lequel il vit désormais en ermite, privé d’emploi par excès de zèle et de liens par habitude.



Ne lui reste qu’un seul arbre, celui sous lequel il est né. Alors pas question de l’abattre. On est pas des bêtes.



Chacun est pour l’autre une potentielle menace autant qu’une ressource vitale. Alors ils vont se défier, se chahuter, se raconter des tas d’histoires… Ils vont traverser une infinité d’expériences relationnelles pour explorer ce qu’on gagne et ce qu’on risque à travers la rencontre, l’expérience de l’altérité.

Le spectacle propose une exploration à la croisée des chemins entre l’univers de l’enfance et le monde des adultes, tous deux comportant leur part de poésie et de brutalité. A travers l’improbable rencontre de deux âmes esseulées dans ce désert, ce lien brut, naïf et frontal entre deux individus à la fois affranchis et contraints, il nous invite à une vaste réflexion sur nos relations à notre environnement humain, social et écologique.



Entre les lignes de leur savoureux dialogue, on entendra parler des déterminismes intimes et sociaux, de la difficulté de s’émanciper, du possible franchissement des normes, des ravages de la surconsommation, de la cruelle absurdité de l’ultralibéralisme… et de la Nature reconnaissante ou vengeresse, prodigue ou capricieuse.



De ce qui étouffe l’humain et l’espoir et de ce qui peut-être libère. .

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 96 98 72 contact@astronef.org

English :

The encounter between a little girl and a lumberjack, two orphaned, lonely characters, left to their own devices, who have grown in two different directions, each finding their own way to survive. But what if living were possible?

German :

Die Begegnung zwischen einem kleinen Mädchen und einem Holzfäller, zwei verwaisten, einsamen und auf sich selbst gestellten Personen, die in zwei verschiedene Richtungen gewachsen sind und jeder auf seine Weise ihre Überlebensmodalitäten gefunden hat. Aber wenn es möglich wäre zu leben…?

Italiano :

L’incontro tra una bambina e un boscaiolo, due personaggi orfani e solitari abbandonati a se stessi che sono cresciuti in due direzioni diverse e hanno trovato ciascuno il proprio modo di sopravvivere. Ma se vivere fosse possibile?

Espanol :

El encuentro de una niña y un leñador, dos personajes huérfanos y solitarios abandonados a su suerte que han crecido en dos direcciones diferentes y han encontrado cada uno su propia manera de sobrevivir. Pero, ¿y si vivir fuera posible?

