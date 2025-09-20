Une chenille d’exception à l’origine de la soie ! Verasoie musee-magnanerie Lagorce

Une chenille d’exception à l’origine de la soie ! Verasoie musee-magnanerie Lagorce samedi 20 septembre 2025.

Une chenille d’exception à l’origine de la soie ! 20 et 21 septembre Verasoie musee-magnanerie Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Accédez librement au musée vivant du ver à soie et découvrez en autonomie les collections présentées sur les deux salles du rez de jardin de cette ancienne magnanerie réaménagée et ouverte au public depuis 2001 à Lagorce ! De petites animations-démonstrations mettant en lumière des connaissances et savoir-faire autour de la soie et du vivant seront assurées par les guides.

Verasoie musee-magnanerie Le village, 07150 Lagorce, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Lagorce 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 88 01 27

Accédez librement au musée vivant du ver à soie et découvrez en autonomie les collections présentées sur les deux salles du rez de jardin de cette ancienne magnanerie réaménagée et ouverte au public…

© D.Marguerit